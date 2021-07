Se hizo un tatuaje de Robert B. Weide y él mismo reaccionó

Robert B. Weide es un cineasta estadounidense que se convirtió en uno de los más mencionados en internet gracias a la cantidad de memes y montajes que finalizan con: “Directed by ROBERT B. WEIDE”, frase que logró darle la vuelta a todo el mundo.

Tanto ha sido el furor que ha causado el nombre del escritor que aparece en videos de humor en internet, que un internauta, aparentemente mujer, decidió tatuárselo en la parte baja de su espalda, lo que despertó la reacción de Weide.

“Bueno, supongo que me he encontrado en lugares peores. #DirectedByRobertBWeide”, escribió el director de la serie ‘El show de Larry David’ en su cuenta de Twitter, donde además compartió la foto del tatuaje.

Rápidamente el trino del también productor y guionista se volvió tendencia en la red social, logrando más de 25.000 ‘Me gusta’, 3.500 ‘Retweets’ y cientos de comentarios relacionados con la frase como: “Es muy difícil ver esto y no escuchar la canción en tu cabeza”, haciendo referencia al fragmento que se usa en los contenidos virales.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que alguien se hace un tatuaje de Weide, pues en otra ocasión compartió una instantánea de un hombre que dejó plasmada la frase debajo de su cuello.

Well, I guess I’ve found myself in worse places. #DirectedByRobertBWeide pic.twitter.com/UMjpW6xDrP

— Robert B. Weide (@BobWeide) July 26, 2021