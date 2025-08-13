Desvelan la duración que tendría la nueva serie de Harry Potter al completo: serán años

Harry Potter volverá pronto al protagonismo de la industria de las cámaras. Esta histórica saga volverá a brindar contenido a sus fans, aunque, esta vez no será en la gran pantalla, sino en formato de serie.

MAX prepara una nueva serie de Harry Potter, con la que los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de esta trama, con nuevos detalles.

Los productores de esta serie confirman que esta serie mostrará nuevos detalles que están incluidos en los libros, pero son omitidos en las películas.

Recientemente se reveló la duración que tendría el lanzamiento de esta serie, y aquí les contamos al detalle cual sería.

La nueva serie de Harry Potter

Sin lugar a dudas, las películas de Harry Potter son uno de los mayores sucesos en la historia de la cultura del cine. Este universo mágico ha entregado emociones inolvidables por largos años.

Aunque, para muchos, el cierre de estas producciones se dio a inicios de la década del 2010, con el lanzamiento de las dos partes de ‘Las Reliquias de la Muerte’, MAX prepararía nuevas emociones.

Hace algún tiempo, los fanáticos de Harry Potter recibieron una gran noticia con el lanzamiento de una nueva serie de este universo mágico.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — Actually HBO Max (@StreamOnMax) April 12, 2023

Esta producción permitiría revivir las emociones de este mundo de ficción, pero, esta vez en formato de serie y con mayores detalles.

En los últimos meses esta serie ha sido noticia, especialmente luego de que se revelaran los nombres de los actores que formarán parte del cast.

HBO has just confirmed the first 6 cast members for the ‘HARRY POTTER’ TV series:



• Nick Frost as Hagrid

• John Lithgow as Dumbledore

• Paul Whitehouse as Argus Filch

• Luke Thallon as Quirinus Quirrell

• Paapa Essiedu as Severus Snape

• Janet McTeer as Minerva McGonagall pic.twitter.com/RlsQ78N5bh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2025

Sin embargo, recientemente esta serie volvió a convertirse en noticia, luego de que se diera a conocer el tiempo de duración que tendría el lanzamiento de esta producción.

Particularmente, este nuevo show de Harry Potter tendría una duración de 10 años, durante los cuales los amantes de la serie podrán disfrutar de varias temporadas.

De hecho, la división de esta serie se daría en un total de 1 temporada para cada libro, recordando que esta producción tiene 7 libros.

Del mismo modo, cabe recordar que la primera temporada estaría pautada para llegar a la plataforma de HBO en 2027, en un lanzamiento que ya se espera con enormes ansias.