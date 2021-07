(VIDEO) Adolescente fue golpeada por una gaviota en pleno parque de diversiones

En las redes sociales se viralizó un video que tuvo lugar en el parque de diversiones Wildwood, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Allí, una niña de 13 años recibió el impacto de una gaviota mientas estaba montada en una de las atracciones.

Como se evidencia en el video difundido en YouTube, la joven, identificada como Kiley Holman iba subiendo en la atracción denominada ‘Springshot’, que lanza a las personas a 120 kilómetros por hora.

Fue en ese momento cuando una gaviota la golpeó directo en la cara y posteriormente quedó atrapada en la silla de seguridad de la atracción. “Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente”, declaró Holman en Fox 29.

Según el portal CNN, la adolescente se encontraba celebrando su cumpleaños junto a su amiga Georgia Reed, de 14 años, quien contó en una entrevista que no se dio cuenta del accidente, ya que estaba enfocada en el susto y el vértigo que genera la máquina.

Mire aquí el momento en el que la gaviota golpea a la joven: