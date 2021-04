Serj Tankian mantiene la esperanza de hacer algo nuevo con System of a Down

En el 2020 System of a Down sorprendió al mundo con dos nuevas canciones después de años de total silencio (en cuanto estrenos), por eso con “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz” no solo concluyeron con su trabajo en estudio, sino que sentaron voz de protesta con la situación que se vive en su natal Armenia.

Pese a que los integrantes de la banda dejaron de lado sus diferencias para regresar al estudio para hacerle contrapeso a la guerra en Artsakh, con dos nuevas canciones, por ahora no se ve cercano un próximo material o un álbum con el que System of a Down, pero eso no significa que uno de los integrantes sueñe con seguir el camino musical.

Por eso el mismo Serj, en conversación con Heavy Consequence, aseguró que mantiene la esperanza de seguir el camino con la banda.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho con System of a Down, y me da la esperanza de que algún día podamos juntarnos y hacer algo juntos de nuevo”.

Incluso tuvo en cuenta que tanto los demás integrantes, como él, dejaron de lado sus diferencias para poner por encima a la música.

“Creo que pudimos hacerlo porque pudimos dejar de lado nuestras filosofías e incluso nuestras diferencias creativas, y simplemente decir, ‘¿Quién tiene una canción que funcione?’ Porque en este punto es solo un arma para la verdad y no sobre nosotros. Y funcionó”.

Además comparó el comportamiento de la agrupación con la de sus colegas de Rage Against the Machine:

“A diferencia de Rage Against the Machine, banda de la cual soy fan y amigo nuestra música no es solo socio-política, tenemos nuestros momentos divertidos, y líricamente y temáticamente tenemos una gama variada de todo tipo de temas, lo que hace a System único”.