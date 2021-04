Coldplay anuncia el estreno de su nueva canción, ‘Higher Power’

Después de diferentes rumores y especulaciones sobre un posible lanzamiento de la banda británica de pop rock y rock alternativo, Coldplay, la agrupación confirmó que regresará a la industria musical el próximo 7 de mayo con el estreno de ‘Higher Power’, su nueva canción.

“Higher Power es una canción que llegó a través de un pequeño teclado y el lavabo del baño a principios de 2020. Fue producida por Max Martin, quien es una verdadera maravilla del universo. Saldrá el viernes 7 de mayo”, manifestó la agrupación en sus redes sociales.

Cabe recordar que en días anteriores Coldplay publicó un misterioso video con unos signos desconocidos que sus fanáticos descifraron como una supuesta parte de la canción que será lanzada próximamente, y que, al parecer, hace parte de su proyecto ‘Alien Radio’.

“This joy is electric and you’re circuiting through / I’m so happy that I’m alive happy, I’m alive at the same time as you”, fue la supuesta estrofa que descubrieron los seguidores de la banda, quienes se encuentran ansiosos por saber si el nuevo sencillo viene acompañado de un álbum completo.