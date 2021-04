DC Fandome confirma fecha para el 2021: todo lo que sabemos sobre el evento

La reunión del universo DC, una cita que se convierte en convención virtual, ya definió su fecha, un evento con el que la compañía detalla todos los proyectos que vienen en camino.

Lo Menos Peor

DC sigue alegrando la existencia de sus fieles en medio de la pandemia con la serie de revelaciones, la siguiente versión después de la que vimos en el 2020, por eso el universo heroico ya confirmó que Fandome regresará el próximo octubre.

Según las revelaciones confirmadas por la compañía en redes sociales, DC y Warner Bros. ya tienen todo preparado para llegar con la edición de Fandome versión 2021, para el próximo 16 de octubre.

Ahora bien, ¿Qué podemos esperar de esta edición?

Recordemos que en la última edición del DC Fandome fuimos testigos de cuatro importantes revelaciones: el tráiler de The Batman, detalles de The Suicide Squad, tráiler de Snyder’s Cut y e panel detallado de La Mujer Maravilla 1984.

Lo Menos Peor

Para esta próxima reunión de DC estaríamos a punto de conocer los proyectos que viene adelantando la compañía para poner a disposición de HBO Max sobre las películas ya agendadas a estrenar.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig

— DC (@DCComics) April 28, 2021