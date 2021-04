Rockfield, el nuevo documental con Black Sabbath, Oasis, Queen y Robert Plant

Un nuevo material visual saldrá a la luz para hacer referencia a la importancia del legado musical que han dejado bandas como Robert Plant, Black Sabbath, Oasis, además del trabajo que ha realizado Coldplay.

Se trata de Rockfield: The Studio on the Farm, un documental que hará mención al legendario estudio de grabación residencial galés que se estrenará el próximo 14 de mayo a través de Abramorama, que además incluirá agrupaciones legendarias como Queen, Simple Minds, The Stone Roses, Manic Street Preachers.

Este nuevo proyecto contará el trayecto del estudio que sirvió como fuente de inspiración para las agrupaciones antes mencionadas, el cual fue construido por unos hermanos granjeros en 1963.

Este nuevo proyecto contará con la dirección de Hannah Berryman y se detallará el sueño que lograron construir lo hermanos Kingsley y Charles Ward de levantar un estudio de grabación en una granja.

Además, músicos como Iggy Pop y George Michael también se dejaron llevar por la magia del estudio en medio del campo para inspirarse musicalmente, de hecho, allí Queen grabó “Bohemian Rhapsody”, tal y como mostró la biopic de la agrupación.

