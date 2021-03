Brian May explica cómo Paul Prenter hizo caer a Freddie Mercury en la perdición

Para quienes vieron Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen, identificarán a uno de los villanos era Paul Prenter, el personaje que fue encarnado por Allen Leech, y quien desafortunadamente no hizo parte de la ficción.

La oscura historia que esconde esta parte de la vida de Freddie Mercury fue revivida por una de las tantas páginas que existen en honor a quien fue el líder de Queen, donde desempolvaron una fotografía de Freddie junto a Joe Fanelli y Paul Prenter, donde además le incluyeron algunas palabras de Brian May, el dueño de la guitarra de la banda.

Brian recordó que aquella postal la tomó él mismo en el año 1978 en Ámsterdam, justo en el hotel donde la banda acostumbraba alojarse cuando realizaban sus giras por Países Bajos.

Fue así como Brian recodó a Paul como un “Judas”, asegurando que el asistente de Queen fue quien llevó a Freddie Mercury a la perdición.

“Se pueden decir muchas cosas de Paul Prenter, pero seré breve. Él fue el responsable de llevar a Freddie por otros caminos y sería justo decir que no terminamos demasiado bien por culpa él. Comenzó como asistente personal para ayudar al personal de todo el grupo, pero llegó un momento en el que ya no era bueno para nosotros”, apuntó May recordando la clase de persona que significó Prenter para Mercury.