Péguele a la polla de las Eliminatorias y gánese el costalado de premios que entrega El Gallo

Este 14 de octubre tenemos fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022, por eso nos alistamos para vivir la pasión del fútbol.

En El Gallo de Radioacktiva tenemos una marrana llena de premios para aquel “profe” que sea capaz de acertar a los resultados de los cinco partidos de la Eliminatorias.

Bolivia Vs Paraguay

Colombia Vs Ecuador

Argentina Vs Perú

Chile Vs Venezuela

Brasil Vs Uruguay

Tiene hasta las 2:50 PM para llenar el formulario con sus datos y los resultados. Recuerde que el empate 0-0 es nuestro.

¡A GANAR!