Pasajeros celebraron cantando la expulsión de personas que no usaban tapabocas en el avión

Aunque en Estados Unidos los protocolos de bioseguridad son más flexibles en cuanto el uso del tapabocas, hay lugares en los que su eso es obligatorio, por esta razón, quien se niegue a su uso, deberá acatar las normas.

El video que se publicó a través de redes sociales muestra la tripulación de un vuelo entre Miami y Houston, donde el usuario de Twitter @ONLYinDADE mostró como los pasajeros celebraron cuando bajaron a unas personas que se negaban a portar el tapabocas dentro del avión.

El vuelo perteneciente a la aerolínea de American Airlines, y que partió de Miami, tuvo que regresar a la ciudad para poder bajar a los desobedientes pasajeros, todo mientras los demás tripulantes los despedían al ritmo del coro “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye”.

“El vuelo 1469 de American Airlines, con servicio desde Miami (MIA) a Houston (IAH), regresó a la puerta de embarque para desembarcar a dos pasajeros que se negaron a cumplir con las instrucciones de los miembros de la tripulación o adherirse a los requisitos federales de cobertura facial”, adjuntó la aerolínea explicando la situación en un comunicado.

De paso, destacaron la labor de los integrantes del equipo de seguridad:

“Agradecemos a los miembros de nuestro equipo por su profesionalismo y nos disculpamos con nuestros pasajeros por las molestias”.

Three people kicked out of American Airlines flight in MIA that had already been delayed for 9 hours. Two for not following mask rules and another person for arguing with them | #ONLYinDADE ig: dreatrev pic.twitter.com/OeNt3H6O05

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) September 18, 2021