Pareja le cobra más de 200 dólares a los invitados que no fueron a su boda

Los recién casados Doug Simmons, de 44 años, y Dedra McGee, de 43, se volvieron noticia en todo el mundo después de que decidieran cobrarle 240 dólares a cada invitado que faltó a su fiesta y no avisó, según informó el medio The New York Post.

De acuerdo al portal, la pareja estadounidense residente en Chicago, realizó una ceremonia religiosa para consolidar su matrimonio en la isla de Negril, en Jamaica, a más de 2.700 kilómetros de su hogar.

Aunque el desplazamiento a la boda implicaba más de cuatro horas de vuelo y una gran cantidad de dinero para tiquetes y demás, al menos 100 personas allegadas a los casados asistieron a la ceremonia, sin importar las implicaciones.

Sin embargo, ocho personas importantes no asistieron al evento; cuatro notificaron con previo aviso, pero los otros cuatro no dijeron nada y simplemente tomaron la decisión de no asistir al matrimonio. “Nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto, ‘Oye, no podemos asistir'(…) Eso era todo lo que pedía. Si me dices que no puedes asistir, sería comprensible, pero no decirme nada y dejarme pagar por ti y tus acompañantes. Cuatro personas se convirtieron en ocho personas. Me lo tomé como algo personal”, manifestó Simmons al portal mencionado anteriormente.

Por tal motivo, el enfadado esposo tomó la decisión de enviar una cuenta de cobro a cada invitado por concepto de la “cena de recepción”, la cual tiene un costo de 240 dólars (casi un millón de pesos) por invitado.

“Esta factura se le está enviando porque confirmó asiento (s) en la recepción de la boda durante el recuento final. Debido a que no nos llamó ni nos notificó debidamente que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su asiento por adelantado. Puede pagar a través de ‘Zelle’ o ‘PayPal’. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!”, se lee en la cuenta de cobro difundida en Facebook.

La imagen de la factura logró darle la vuelta al mundo, y rápidamente se volvió viral debido a la gran cantidad de reacciones de usuarios en redes sociales, quienes se burlaron y criticaron la medida de los nuevos esposos.

Acá está la cuenta de cobro que la pareja envió a los asistentes que faltaron al evento: