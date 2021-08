VIDEO: mono ‘obediente’ se encuentra un tapabocas, se lo pone y se vuelve viral

Un pequeño mono se convirtió en una celebridad en redes sociales, después de que él mismo se encontrara un tapabocas tirado en la calle y se lo pusiera de forma correcta. El momento quedó plasmado en un video que rápidamente se viralizó en internet.

En la grabación, de la cual se desconoce fecha y lugar, se ve al pequeño primate recogiendo el cubrebocas negro y poniéndolo en su cara durante varias ocasiones, tapando inclusive su nariz y boca. Debido a la manera en la que el animal usó el elemento de bioseguridad, miles de internautas lo compararon con los humanos, quienes en muchas ocasiones no lo usan correctamente.

“Si ya has visto a un mono encontrar una máscara y ponérsela rápidamente en la cara hoy, sigue desplazándote”, es el mensaje con el que el usuario @RexChapman compartió el video, que actualmente supera los 13,4 mil retweets, 47, 1 mil likes y más de 1,4 mil comentarios de internautas, a quienes les pareció tierna y divertida la reacción del primate.



“El mono es mejor que los humanos en este momento”, “Si un mono puede hacerlo, ¿cómo es que algunas personas no pueden?”, “Está mucho más evolucionado que una gran parte de nuestra población”, “Que alguien le consiga una máscara de niño para que pueda usarla correctamente y seguir viendo, ¡realmente quiere hacer lo correcto!”, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el post.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 24, 2021