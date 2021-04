Mujer se casará con un preso del que se enamoró por internet

Naomi Wise, una británica de 26 años, está siendo la protagonista de los titulares de diferentes medios por su particular historia de amor. Resulta que la joven se unió a una página para conocer presos y terminó enamorándose de uno de ellos, tanto así que planea viajar a Estados Unidos para conocerlo y casarse con él.

De acuerdo a los detalles revelados por The Mirror, a la joven no le importa esperar hasta que su prometido salga de la prisión en 2034 y, pese al delito por el que ya ha pagado diez años, lo considera “el hombre más amable que he conocido. La gente puede juzgar antes de conocer la historia completa, pero no puedo imaginar mi vida sin él”.

Víctor Oquendo, conocido como ‘el Animal’, se encuentra pagando una condena por un doble asesinato en la Correccional de Macomb, en Michigan, y es el hombre que se robó el corazón de Naomi, con quien pretende casarse en septiembre de este año, si las restricciones por el coronavirus se lo permiten.

Sobre la propuesta de matrimonio, Wise contó que se negó a casarse con Victor en tres ocasiones, sin embargo, él no se rindió y un día le hizo llegar hasta su casa un ramo de flores junto a un anillo de diamantes. “Esta propuesta se sintió seria y real. Me llamó ese día y estaba llorando. Finalmente obtuvo un ‘Sí’”, expresó la mujer.

Ahora, Naomi se prepara para irse a vivir al país norteamericano y empezar a organizar su nueva vida, mientras espera que su futuro esposo cumpla con la condena.

Finalmente, la joven se refirió a las personas que critican su relación y dijo: “Sé que es un convicto, pero es mucho más que eso. Es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida”.