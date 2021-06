Millie Bobby Brown fue descubierta cogida de la mano con el hijo de Bon Jovi

Después de múltiples rumores sobre una posible relación amorosa entre Millie Bobby Brown, la actriz famosa por su papel como ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’, y Jacob Hurley Bongiovi, hijo de Bon Jovi, las celebridades confirmaron su romance al ser vistos cogidos de la mano en público.

De acuerdo al portal Guacamouly, la joven de 17 años y el también actor de 19 fueron vistos mientras paseaban en Nueva York, Estados Unidos, en compañía de Winnie the Pooh, el perro que Bobby Brown adquirió durante la pandemia.

Durante toda su caminata, los dos estuvieron siempre cogidos de la mano, mientras se turnaban la mochila en la que cargaban a la pequeña mascota de la joven actriz.

Cabe recordar que en diferentes ocasiones Millie había sido captada llevando café a la casa de Jake, quien además compartió una instantánea de ambos dentro de un carro con el texto “bff” y un corazón.

Millie Bobby Brown and boyfriend Jake Bongiovi hold hands as they step out as a couple for the first time in NYC pic.twitter.com/s2Y52n9Eac

