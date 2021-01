Los memes que ha dejado la toma del Capitolio en Estados Unidos

Estados Unidos vive momentos de tensión. Miles de personas, simpatizantes de Trump, han entrado a la fuerza al Capitolio con el fin de interrumpir la ratificación de Joe Biden como presidente.

Todo se dio después de que Trump, en un discurso, invitar a sus seguidores a marchar y pronunciarse contra las elecciones, insinuando que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre.

Los invasores destrozaron puertas, se tomaron oficinas y llegaron hasta uno de los recintos más importantes del lugar. La policía trata de controlar todo mientras en Washington decretaron toque de queda.

Como en toda noticia de los últimos años, los memes no se han hecho esperar. Acá te dejamos algunos que han compartido hasta el momento:

