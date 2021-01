Baby Yoda viajó al espacio y tuvo una misión especial en el Space X

Actualmente el personaje más querido de la televisión podría decirse que es Baby Yoda, el personaje ficticio de The Mandalorian, serie de Disney+. Este pequeño acompañó a los cuatro astronautas de la nave comercial y se convirtió en el quinto integrante de la tripulación, con una misión especial.

Algunos creyeron que la presencia de Baby Yoda era una especie de saludo a la serie más pirateada del 2020, sin embargo, su función era diferente. Los astronautas suelen llevar juguetes o peluches que les ayuden a indicar cuando hayan entrado a la zona de gravedad cero en el espacio.

