Marvel: ¿Cuáles producciones faltan de la fase 4 del UCM?

Marvel continúa sorprendiendo a sus fanáticos y, de la misma forma, a personas no conocedoras del UCM con las diferentes producciones que han hecho parte de la cuarta fase de la franquicia de superhéroes que ha marcado varias generaciones a lo largo de los años.

‘WandaVision’, ‘Loki’, ‘Black Widow’, ‘Shang-Chi’ y ‘Eternals’ son apenas algunas de las series y películas de esta nueva temporada que el estudio cinematográfico ha revelado hasta el momento. Sin embargo, todavía faltan otras producciones que tienen a los espectadores con los pelos de punta.

Mire también: Spider-Man: No Way Home: supuestas “nuevas fotografías” causaron decenas de reacciones

¿Cuáles series y películas faltan de la fase 4 de Marvel?

‘Hawkeye’ es la siguiente producción del Universo Cinematográfico de Marvel próxima al lanzarse, ya que será estrenada el próximo 24 de noviembre de 2021 a través de Disney+.

Esta serie de Marvel, que sería la quinta en desarrollarse, narrará las aventuras de ‘Clint Barton’ después de lo ocurrido en ‘Avengers: Endgame’. El reconocido superhéroe se encontrará con una joven arquera a quien entrenará para ser su sucesora como ‘Ojo de Halcón’.

Después de este lanzamiento podremos presenciar una de las películas más esperadas de Marvel: ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, la cual será estrenada el próximo 17 de diciembre en las salas de cine de todo el mundo.

Sin duda, esta tercera entrega del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland es una de las más prometedoras de todos los tiempos, pues se ha especulado sobre una posible participación de los ‘Spider- Man’ de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

No obstante, este ‘multiverso’ del Hombre Araña todavía no ha sido confirmado, por lo que los fans del superhéroe tendrán que esperar hasta el estreno para comprobarlo.

Ahora bien, el 2022 estará lleno de sorpresas con tres lanzamientos que desde ya tienen a todo el fandom a la expectativa. En primer lugar está ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, la secuela de uno de los héroes más queridos de la franquicia que será revelada el 6 de mayo del 2022.

Aunque todavía no se conocen mayores detalles del filme, se espera que Marvel Studios integre en su narrativa el polémico ‘multiverso’ del UCM, con conexiones entre diferentes universos como el de ‘X-Men’ o ‘Los 4 Fantásticos’.

Seguido de este estreno, el 8 de julio de 2022 llegará a las salas de cine ‘Thor: Love and Thunder’, la cuarta entrega del Dios del Trueno que aparentemente contará con la participación de Natalie Portman como ‘Jane Foster’.

Le puede interesar: Marvel revela un nuevo adelanto de ‘Hawkeye’, la nueva serie de Disney+

La fase cuatro continuará en noviembre de 2022 con ‘Black Panther: Wakanda Forever’, una de las producciones más misteriosas de la franquicia debido al fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de la película anterior

Si bien todavía no se conocen las fechas exactas de los lanzamientos que Marvel tiene planeados para el 2023, sí se sabe que el Hombre Hormiga estará en cines el 28 de julio de ese año, con el estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la tercera película del superhéroe interpretado por Paul Rudd.

Además de estas producciones, el reconocido estudio cinematográfico estrenará más series y películas de la cuarta fase a lo largo del 2022 y 2023 como ‘Moon Knight’, ‘She Hulk’, ‘Secret Invasion’, ‘The Marvels’, ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ y ‘Blade’.

¿Cuál es su personaje favorito de Marvel?