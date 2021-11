Spider-Man: No Way Home: supuestas “nuevas fotografías” causaron decenas de reacciones

Spider-Man: No Way Home nos tiene en una cuenta regresiva con la cual cerraremos el 2021, no sin antes causar decenas de emociones, tal y como lo viene haciendo desde la revelación del primer tráiler oficia.

Marvel alborotó a los fanáticos con la revelación del tráiler de la película, una emoción que después completó con una serie de imáganes de Spider-Man: No Way Home, aunque por ahora los seguidores de este universo cinematográfico quieren más y más.

Por ahora, lo más reciente pero no oficial (o por lo menos no confirmado por Marvel) es una serie de fotografías que salieron de la nada para llamar la atención en redes sociales, donde se reúnen Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, completando todas las generaciones de Spider-Man.

Si bien por ahora no se conoce un indicio oficial de la reunión de los tres actores en Spider-Man: No Way Home, esto es un rumor que cada día va tomando más fuerza, además, con la revelación d ela imagen filtrada, las esperazas cada vez aumentan más.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales explotaron con la filtración de la imagen. Eso sí, algunas personas no depositaron su confianza en la imagen, mientras que algunos conocedores dan fe de la reunión.

