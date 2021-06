Mark Hoppus de Blink-182 habló sobre su batalla contra el cáncer

A través de Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo, Mark Hoppus, bajista de Blink-182, habló con sus fanáticos sobre su lucha diaria contra el cáncer, el cual le fue detectado desde hace tres meses aproximadamente.

En el live, el músico habló sobre las dificultades que venía enfrentando por su tratamiento de qumioterapia. “¿Cómo me siento hoy? Me siento mucho mejor que ayer. Ayer fue un infierno para mí y hoy me desperté sintiéndome mejor: salí a caminar y desayuné decente, y no me sentí como si fuera a vomitar hoy, así que lo tomaremos como una victoria”.

Y continuó: “Salí a caminar afuera hoy y era la primera vez que salía de mi casa en cinco días más o menos. Pero en esta ronda de quimioterapia no estaba totalmente atrapado en el sofá, miserable. De hecho, vi películas, caminé y limpié la casa y salí con mis perros (…) No me sentí como un zombi electrificado envenenado apoyado contra una cerca eléctrica, como lo hice con el último par de rondas”.

De igual forma, Hoppus afirmó que en este momento no puede dirigirse a ningún lado, ya que su recuento de glóbulos blancos es demasiado bajo para salir. “Estoy atascado tratando de mejorar. Está bien, lo aceptaré”, puntualizó.

Mark también aprovechó la ocasión para agradecerle a sus amigos y fans por sus buenos deseos, y se mostró positivo frente a la situación.