Travis Barker y Tom DeLonge envían un emotivo mensaje a Mark Hoppus tras anunciar que tiene cáncer

Mark Hoppus, de 49 años de edad, anunció en su cuenta de Twitter el pasado miércoles 23 de junio que se está sometiendo a tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer que le fue diagnosticado alrededor de tres meses atrás.

“Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo tengo la suerte de contar con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto”, escribió el miembro de Blink-182.

El artista continuó diciendo que no puede esperar para estar libre de cáncer y poder ver a todos sus seguidores en un concierto a futuro. Sin embargo, aunque es consciente de que le quedan muchos meses de tratamiento por delante, está intentando mantenerse positivo ante las circunstancias.

A su vez, compartió una imagen en su perfil de Instagram donde quedó retratado su paso por el hospital, la cual tituló: “Sí, hola. Un tratamiento de cáncer, por favor”.

Luego de que se diera a conocer la noticia que le dio la vuelta al ciberespacio, los compañeros de la banda reconocida por canciones como ‘All the small things’ y ‘First Date’, se pronunciaron sobre la situación en sus respectivas redes sociales con un emotivo mensaje en el que expresaron todo su apoyo.

“Y para agregar a las propias palabras que él usó hoy, también me gustaría decir que es fuerte y un superhumano que está superando este difícil obstáculo con un corazón muy abierto”, expresó Tom DeLonge, exvocalista de la banda. Por su parte, Travis Barker publicó una fotografía junto Hoppus, la que acompañó con un “Te amo”.

“Mark es mi hermano y le quiero y le apoyo. Estaré con él en cada paso del camino en el escenario y fuera de él, y no puedo esperar a que toquemos juntos de nuevo muy pronto”, manifestó Barker a E! News.

Sin embargo, DeLonge y Barker no fueron los únicos músicos que le dedicaron mensajes de aliento a Hoppus; miembros de distintas bandas como All Time Low, Taking Back Sunday y A Day To Remember también lograron demostrarle al bajista que estarán con él en este difícil momento.

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. 👊🏼#WeHaveHisBack

— Tom DeLonge (@tomdelonge) June 24, 2021