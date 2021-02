‘Loki’, la nueva serie de Marvel, ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Después del éxito de ‘WandaVision‘, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se encuentran totalmente emocionados por las próximas producciones del mundo de superhérores que serán lanzadas este año, entre las que se encuentra la serie ‘Loki’.

Esta producción será publicada a través de Disney Plus, y para la sorpresa del fandom de Marvel, su fecha oficial de estreno será el próximo 11 de junio, tres meses después del final de la primera temporada de ‘WandaVision’.

Sin embargo, esta no será la única serie de Marvel que saldrá al aire este año, ya que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ estará en las pantallas de Disney Plus desde el 19 de marzo.

Aunque la productora no ha revelado mayores detalles de lo que se podrá ver en ‘Loki‘, se conoce que la historia se desarrollará después de lo ocurrido en ‘Avengers: Endgame’, donde el dios nórdico pudo escapar de su arresto tras tomar el Teseracto que Tony Stark dejó caer en su viaje al pasado.

Acá está el tráiler oficial de la serie: