Spider-Man 3: revelan nuevas imágenes del rodaje de la película

Los personajes principales de Spider-Man 3 se pusieron de acuerdo para publicar imágenes inéditas del rodaje de la producción, donde vemos a Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya.

A través de su cuenta de Instagram el actor Tom Holland publicó las fotografías con un título bastante llamativo para Spider-Man 3: “Spider-Man Phone Home”.

“Muy emocionado de anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que todos ustedes vean lo que hemos estado haciendo”, escribió el actor en la publicación.

Por su parte, Batalon también mostró su emoción al esperar con ansias la tercera parte de la saga del arácnido de Marvel.

“¡Estamos muy emocionados de compartir el título de nuestra nueva película!”.

Y como si fuera poco, Zendaya también acompañó a sus compañeros de rodaje para hacer saber a sus fans que Spider-Man 3 ya viene en camino, así que su reacción no puso ser otra que de felicidad.

“Muy emocionada de anunciar el nuevo título de Spider-Man. Muy orgullosa de esta…”

So excited to announce the new Spider-Man title. So proud of this one…FOS is back! pic.twitter.com/gJJtUr1OFp

— Zendaya (@Zendaya) February 24, 2021