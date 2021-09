Steve de ‘Las Pistas de Blue’ dejó un mar de lágrimas y memes por su emotivo mensaje

Si por alguna razón se pregunta por qué tanto show con ‘Las Pistas de Blue’ en redes sociales, resulta que 25 años después de la primera emisión del programa, Seteve, uno de los protagonistas, apareció para dar un mensaje de agradecimiento a quienes lo ayudaron a encontrar a Blue con sus pistas.

Más noticias:

Este 8 de septiembre Las Pistas de Blue cumplió 25 años desde aquel momento en el que atrapó a su audiencia, la que en alguna oportunidad cantó “El correo ya llegó, anunciando su canción y gritó con emoción: ¡Correo!”, y por eso Nickelodeon no iba a dejar pasar la oportunidad. Sin aviso previo, este miércoles el mundo amaneció con el emotivo video de Steve, que sin duda puso a más de uno a botar lágrima.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, comentó Steve para rememorar aquel momento en el que decidió dejar la serie en el 2002.

Las palabras de Steve dejaron un nudo en la garanta, y no fue para menos, pues le habló a aquella generación que lo ayudó a seguir las pistas, y que de alguna manera ya lleva una vida adulta, pero con programas como ‘Las Pistas de Blue’ siempre en su corazón.

Más noticias:

“Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben. Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es super genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”.

Bueno, y las reacciones no se hicieron esperar:

Steve de las pistas de Blue: Jamás me olvidé de ti… nunca Yo viendo el vídeo: pic.twitter.com/gu52xTpOWM — nickstalgia (@nickstalgiaLA) September 8, 2021

Me lloré cuando Steve se fue de Las Pistas de Blue y ahora el poder de la nostalgia me da un golpe justo en la nuca al escuchar a Steve diciendo que está orgulloso de todos nosotros y que no nos ha olvidado, y nos tiene en su corazón después de 25 años 😢❤#BluesClues25 pic.twitter.com/HKD1YGuimg — stupid punks (@DavidLopezGtz) September 8, 2021

Yo después de ver el vídeo de las Pistas de Blue pic.twitter.com/4sp3DhLyHq — suamy (@SuamyZ_) September 8, 2021

Steve diciendo que está orgulloso de mi por ayudarlo a encontrar las pistas de Blue. Yo:#BluesClues25 pic.twitter.com/VjIEJYdEzn — NoAwakatito(ConVacunaFalsa) (@NoAguacatito) September 8, 2021

no amigo el video de steve de las pistas de blue pic.twitter.com/1T1t4ih5Na — erick (@erickodiasuuser) September 8, 2021

Todos viendo a Steve de pistas de Blue pic.twitter.com/Hw0yOx3MjC — A N D R é S (@Andres_HzM) September 8, 2021

Le pusieron cebolla a las Pistas de Blue … 😭 pic.twitter.com/mYeZ6ClEiX — Pato Linn (@patolinn_) September 8, 2021

Yo ayer con el video de Steve de las Pistas de Blue 🥲 pic.twitter.com/SYLFrfAtkA — Mario Barreto (@Mariorarara) September 8, 2021

Viendo el mensaje de Steve de Las pistas de Blue pic.twitter.com/IK9ytvhsd7 — Katerina Az. (@KatieAlone) September 8, 2021

Steve de «Las pistas de Blue»:

Después de todos estos años, jamás me olvidé ti… Nunca. Yo viendo el vídeo a mis 30: pic.twitter.com/zoDh7jQ8Sr — Replicant (@elsiete_once) September 8, 2021

Los videos del 25 aniversario de Pistas de Blue got me like pic.twitter.com/SS1hA5OJa8 — Laura Islas (@lauraislas_) September 8, 2021

🗣MAMÁAAAAAA Steve me dijo que está orgulloso de mi por ayudarlo a encontrar las pistas de Blue. pic.twitter.com/b1opP4zFeV — lootuuzz (@lootuuzz) September 8, 2021

Yo viendo el video de las pistas de blue pic.twitter.com/to0lj8at5N — mariag (@MariaGFW) September 8, 2021