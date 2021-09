Will Smith presentó al actor que será el nuevo protagonista en el reboot de ‘El príncipe del rap’

El Príncipe del Rap contará con un nueva versión, por esta razón Will Smith fue el encargado de anunciar oficialmente al actor que se encargará de ser el nuevo “Will”.

Se trata de una de las series más importantes de los 90’s, que catapultó a Will Smith como uno de los actores más exitosos del mundo, por eso el mismo Smith asumió el trabajo de revelar la identidad del que será el protagonista de la próxima versión.

en esta oportunidad será el servicio de Peacock el encargado de producir la serie, por eso Smith, a través de un video, se ve anunciando que el actor Jabari Banks asumirá el reto de ser el protagonista del Príncipe de Bel-Air.

Looked at his kingdom, he was finally there. To sit on Will Smith's throne as the Prince of Bel-Air. 👑 The legacy continues with Jabari Banks! pic.twitter.com/sDMJqYEOLC

— Peacock (@peacockTV) August 31, 2021