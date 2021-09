The Matrix: Resurrections comparte primer teaser y confirma fecha de tráiler oficial

The Matrix: Resurrections se ha encargado de revolucionar al mundo con su primera manifestación de vida, y no podía ser menor, ya que se trata de la cuarta entrega de Matrix.

Más noticias de Matrix:

La espera ha terminado, por eso, con un primer adelanto, The Matrix: Resurrections abrió sus puertas con las dos realidades representadas por sus cápsulas color roja y azul, y donde vemos al gran Keanu Reeves como Neo, entre otros personajes que ya se preparan para debutar en la franquicia.

Pero con el teaser cono solo anunciaron los nuevos rostros de la película, también revelaron la fecha del primer tráiler, que será para el próximo 9 de septiembre. De esta manera es como desde ya todo el mundo estará atento a los canales oficiales de Warner Bros Pictures.

La publicación se compartió a través de redes sociales, y además, para interactuar con los usuarios, en la página web de Matrix se puede elegir una de las dos cápsulas para ver dos versiones diferentes de teaser.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2

— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 7, 2021