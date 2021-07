Lanzarán plataforma con contenido exclusivo de Elvis Presley

El legendario e icónico artista estadounidense, Elvis Presley, será honrado con un canal de streaming que transmitirá contenido exclusivo sobre su vida y carrera.

La compañía Cinedigm Digital Networks, encargada del proyecto, llegó a un acuerdo con la familia del fallecido cantante para que la plataforma pueda llegar al público. Si no hay contratiempos, The Elvis Presley Channel estará disponible a comienzos del próximo año.

Según Erick Opeka, presidente de Cinedigm, el contenido permitirá que los fans conozcan más a fondo la vida del artista y que nuevas generaciones “experimenten” lo que fue Elvis.

“La oportunidad de construir un canal de marca alrededor de Elvis abre posibilidades de transmisión a un grupo demográfico completamente nuevo en el segmento de más rápido crecimiento del negocio con publicidad”, manifestó Opeka a través de un comunicado.

‘Elvis Aloha from Hawaii Via Satellite’, ‘Elvis: ’68 Comeback Special’ y ‘Elvis by the Presley’, son algunos de los especiales con los que contará la plataforma.

Aparte de presentar documentales, películas y conciertos en vivo, The Elvis Presley Channel promete revelar archivos inéditos de Graceland, la inmensa casa donde vivió el cantante hasta su muerte en 1977.

