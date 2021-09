Empresa dio día libre a sus empleados para que fueran a ver La Casa de Papel

El viernes 3 de septiembre fue el día que Netflix eligió para estrenar la quinta temporada de La Casa de Papel, una delas series más esperadas en el catálogo del servicio streaming.

Más de La Casa de Papel:

después de varios avances y revelaciones, los fanáticos de la serie española estaba a la espera de la liberación de la quinta temporada para iniciar la maratón, todo con ánimo de no aguantar spoilers en redes sociales, así que no había tiempo para perder.

Sin embargo, no todos cuentan con el tiempo para ver La Casa de Papel, por esta razón una empresa decidió darle el día libre a sus empleados para que pudieran ir a ver la serie con total libertad.

Verve Logic, como es el nombre de la compañía, anunció su decisión a través de Twitter, donde los usuarios resaltaron el nivel de comprensión de la empresa hacia sus empleados.

Have Been Going Over the Love We have Received.!

Yes it is real and we are absolutely happy to announce an off on 3rd September naming it to be "Netflix & Chill Holiday" on the release of final season of #MoneyHeist @NetflixIndia– Please don't end this one! "Kehdo Ye Juth Hai"❤️ pic.twitter.com/M9RmFbZPOi

— Verve Logic (@VerveLogic) August 30, 2021