A fisicoculturista le salió volando un pectoral por exceso de fuerza y todo quedó en video

El doloroso accidente le ocurrió al fisicoculturista estadounidense Ryan Crowley, quien sufrió una ruptura de su músculo pectoral derecho, todo por tratar de levantar más peso de lo adecuado, un exceso de kilos que le pasó factura en su cuerpo.

Justo cuando su entrenador personal, Larry Wheels, estaba grabando la escena, Crowley falló en el intento de levantar 220 kilos, por eso uno de sus pectorales se desprendió de su su cuerpo, un doloroso momento que fue grabado y compartido a través de redes sociales para mostrar la gravedad del accidente.

“No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience… Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡Realmente a todo el mundo! Si me conoces, sabrás que esto me ha golpeado extremadamente fuerte y estoy luchando para lidiar con esto, ¡pero lo voy a superar y así salgamos del otro lado más fuertes!”, aseguró el deportista de 23 años, que al querer retar sus expectativas terminó sufriendo una dolorosa lesión.

¡Auch!

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢

Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2

— Mozam (@TheMoz_M) March 20, 2021