“Siento que estoy hablando con un reportero de Bogotá”: Periodista de CNN

Este miércoles, Washington, Estados Unidos, vive momentos de tensión luego de que miles de manifestantes se tomaran el Capitolio y se enfrentaran con la policía mientras se certificaban las elecciones del 3 de noviembre.

Todos los medios empezaron a hacer cubrimiento de lo que sucedía a las afueras del lugar. Entre ellos estaba CNN y el periodista Jake Tapper.

Un corresponsal que se encontraba a las afueras del Capitolio empezó a narrar lo que estaba viviendo en ese momento. Cuando terminó, Tapper lo despide con una frase que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Es surrealista. Me siento que estoy hablando con un corresponsal de Bogotá”, expresó el periodista. Aunque no se sabe a qué momento exacto se refiere el presentador, algunos aseguran que hablaba de las marchas que se dieron en noviembre del 2019.

Acá el video:

“It’s surreal, I feel like I’m talking to a correspondent reporting from Bogota” @jaketapper pic.twitter.com/JP1yth79eJ

— Alejandro Ordóñez (@alejandrordo) January 6, 2021