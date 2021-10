Duván Zapata protagoniza lluvia de memes del partido Uruguay Vs Colombia

El partido entre Uruguay Vs Colombia por la fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022 dejó cientos de emociones y conclusiones; para algunos, el empate fue “un punto valioso”, teniendo en cuenta el rival y su localidad, mientras que para otros, la Selección pudo sumado los 3 puntos.

Si bien Uruguay registró más oportunidades de gol durante los 90 minutos, Colombia también generó jugadas a las que les faltó definición, como el caso de Duván Zapata, quien tuvo una opción clara de gol.

Luis Díaz fue el encargado de dejar al “toro” frente al arco, pero el remate del colombiano terminó impactando el cuerpo de Fernando Muslera, quien evitó el tanto y dejó a toda Colombia gritando el primer gol del partido.

El encuentro, que terminó 0-0, generó decenas de reacciones en redes sociales, donde Zapata fue el gran protagonista de los memes, todo por haber fallado la opción más clara de gol que tuvo la Selección Colombia.

