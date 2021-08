James Rodríguez quedó por fuera de la Selección, pero los memes sí lo convocaron

James Rodríguez no recibió el llamado de Reinaldo Rueda a la convocatoria de la Selección Colombia, noticia que para muchos no era nada extraño, pero no cabe duda que algunos aún mantenían la fe.

Más de James Rodríguez

Así es como la Selección Colombia no contará con James Rodríguez para los partidos que hacen parte de las eliminatorias rumbo a Qatar, cumpliendo la cita contra Bolivia, Paraguay y Chile.

Por ahora y según se conoce, los inconvenientes que padece James, debido a una lesión y los temas musculares que lo han molestado desde hace ya varios meses, siguen pasándole factura y le impiden vestir de nuevo la camiseta de la Selección Colombia.

Más de James Rodríguez

El plantel de la Selección reveló la lista de los 28 jugadores, y como era de esperarse, al notar la ausencia de James, los memes no se hicieron esperar.

James Rodriguez viendo la nueva convocatoria de la selección ⚽Colombia. pic.twitter.com/tQ4oOlqHca — David Vélez (@DavidVl44388108) August 24, 2021

Quién va a llorar hoy en Twitch? Si señores..James Rodríguez. pic.twitter.com/nvpeyhlqlt — 81921CB23227 (@Berrancolico) August 24, 2021

Falcao a James Rodriguez luego de la convocatoria de la selección Colombia. pic.twitter.com/NfDC8GMJtJ — Andrés CC (@Andrescorce) August 24, 2021

James Rodríguez viendo como Juanfer vuelve a la selección pic.twitter.com/ESy1HB4srr — Checho Janssen (@sergioandresbm) August 25, 2021

James Rodríguez viendo como Falcao y Juanfer vuelven a la selección. pic.twitter.com/OROg483XOk — Tizumba Online (@tizumbaonline) August 24, 2021

Hola soy James Rodríguez… pic.twitter.com/z777mXXOCD — Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) August 24, 2021

James Rodríguez viendo la lista de convocados y recordando todas las burradas que ha hecho… pic.twitter.com/sCjgGirMBK — Juanito Sánchez JS9 (@ReDesconfiado) August 24, 2021