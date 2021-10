El hambre no da espera: sacó la coca del almuerzo mientras iba en moto, en Bogotá

Queda comprobado una vez más que cuando el hambre ataca no da espera, y sin importar la situación, solo se necesitan algunos minutos para poder sacar la coca y quedar almorzados.

El video que se conoció a través de redes sociales muestra como la parrillera de una motocicleta saca su coca del almuerzo, y mientras llegaba a su destino, decide pasar el hambre sin problema alguno.

Las imágenes fueron grabadas en plena Avenida Caracas en Bogotá, donde la moto conducida por un hombre y su pasajera se llamaron la atención por aprovechar su hora de almuerzo sin importar que se movilizaba por plena avenida.

Los comentarios frente a la situación no se hicieron esperar, pues usuarios de las redes sociales aseguran que “El que tiene dinero come donde quiera”, “el hambre hay que matarla donde sea” o “Quizá no tuvo tiempo para almorzar en su oficina”.