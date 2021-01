A Donald Trump lo borraron hasta de ‘Mi Pobre Angelito’ y así se ve el cameo

Debido a la serie de suspensiones que ha tenido el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, pues los usuarios se pusieron a la tarea de eliminarlo de algunos cameos de los que fue partícipe en su “vida actoral”, como por ejemplo su aparición en Mi Pobre Angelito.

De hecho, los internautas prefirieron a cualquier otro personaje en a cambio del efímero cameo de Trump en ‘Home Alone 2′, por eso lo cambiaron por algunos como Jabba the Hutt y Christopher Plummer.

El caos que ocasionaron los simpatizantes de Trump en el capitolio y la actitud del republicano frente a las decisiones políticas de los Estados Unidos despertaron las opiniones de Macaulay Culkin, el actor de la película, quien apoya la idea de eliminar a Trump de la escena.

“Petición para reemplazar digitalmente a Trump en ‘Home Alone 2’ con Macaulay Culkin, de 40 años” pidió una usuaria a través de Twitter, por lo que Culkin respondió: “¡Vendido!”.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021