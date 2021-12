Disney quería censurar algunos detalles de ‘The Beatles: Get Back’

The Beatles: Get Back, muestra tal cual y como eran la mítica banda de Liverpool. Pero Disney no estaba de acuerdo con que se mostraran todos los detalles de los últimos días del grupo británico.

La miniserie deja ver como Paul, Ringo, John y George fumaban, hablaban y hasta peleaban sin tapujos en las 8 horas de duración, sin embargo, esto incomodaba a Disney y quiso que se eliminaran algunas escenas.

Según diversos medios, Peter Jackson, director de Get Back, fue uno de los que se opuso a esta pretensión. Además, consultó con Paul y Ringo.

Los dos Beatles que aún siguen con vida concordaron en que la miniserie es una representación muy acertada de cómo eran, mientras que Ringo aseguró que era veraz.

“Disney quería eliminar las palabrotas y Ringo, Paul y Olivia dijeron: así es como hablábamos, así es como nos expresábamos. Y así es como queremos que nos vea el mundo”, aseguraron.

“La veracidad es importante para ellos, porque no quieren un blanqueamiento, no quieren un lavado de cara”, expresó Peter Jackson.