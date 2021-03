Día de Mario: ¿Por qué se celebra esta fecha?

Este 10 de marzo las redes sociales se inundaron con homenajes y momentos relacionados con el legendario personaje de Nintendo: Mario Bros, con el objetivo de celebrar el ‘Mario Day‘ que se conmemora todos los 10 de marzo.

No obstante, son muchas las personas que desconocen el verdadero significado del porqué se celebra este día. Algunos creen que es por el aniversario del lanzamiento del juego, pero no es así, ya que primer videojuego de Super Mario Bros fue lanzado el 13 de septiembre de 1985, hace más de 35 años.

La razón principal por la que el 10 de marzo se conmemora el ‘Día de Mario’ es por una conjugación del nombre del fontanero que realizaron sus fanáticos, tomando lastres primeras letras (Mar), como las siglas de marzo y las dos últimas (io) como si fuera el 10. De allí nació el #Mar10day.

Acá están algunas de las publicaciones de los fanáticos con las que conmemoran este día en las redes sociales:

Mar.10 is Mar10 Day! And of course, this tour is the Mario Tour! Tokyo Blur 4 will set the stage for some heated races in #MarioKartTour! pic.twitter.com/Zsy1cBZict

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 10, 2021