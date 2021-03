¡Alerta spoiler! Reaccionamos al último capítulo de WandaVision

La exitosa serie de Marvel, WandaVision, llegó a su final con el noveno capítulo emitido el pasado viernes por Disney Plus, una de las plataformas streaming más utilizadas durante los últimos meses.

Lleno de acción y batallas, este capítulo resolvió muchas dudas entre los fanáticos de la serie del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, dejó abiertas otras incógnitas con sus escenas finales que podrían indicar una continuación del programa.

No obstante, los realizadores afirmaron que una segunda temporada de WandaVision todavía no está en los planes, pero que la serie lanzará un décimo capítulo con los detrás de cámaras y todo lo que no se vio en las pantallas.

Este episodio, que saldrá al aire el próximo 12 de marzo, hará parte de la nueva docuserie Marvel Assembled, que mostrará el proceso y la ejecución de algunas producciones del mundo de superhéroes.

Mientras esperamos esa fecha, Julio César Escovar, Tato Cepeda y Camilo Ramírez, talentos de The Rock Show de Radioacktiva, decidieron ver el final de la serie juntos para compartir su reacción sobre la misma.

Acá está (ojo, hay spoilers):