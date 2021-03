VIDEO: HBO Max filtra por error la ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder

La ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder es una de las películas más esperadas en las plataformas streaming. Diferentes imágenes, videos y detalles se han revelado en las últimas semanas, lo que ha despertado más expectativa entre los fanáticos de DC Comics.

Y aunque la fecha de estreno oficial es el próximo 18 de marzo, la plataforma HBO Max cometió un error y filtró la película durante algunos minutos.

Según relataron varios usuarios de la plataforma en redes sociales, el contenido se reveló a través de la transmisión de ‘Tom y Jerry’, en la que, de repente, comenzó a rodar la tan esperada película de superhéroes.

HBO Max se dio cuenta del error y paró la transmisión a los pocos minutos de haber empezado, por lo que los usuarios de la plataforma solo pudieron disfrutar de un pequeño fragmento del filme. Aún así, se alcanzaron a filtrar algunos videos en las redes sociales.

@hbomax I’m trying to watch Tom & Jerry but instead it’s playing the Synder Cut

I doubt this is how Tom & Jerry starts off pic.twitter.com/RnkmFBR728

— leirbag (@gbral_) March 8, 2021