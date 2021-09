Dave Grohl revela tráiler con imágenes inéditas de su libro ‘The Storyteller’

Dave Grohl sigue regalando momentos únicos a sus seguidores y fanáticos, y como estamos hablando de uno de los referentes musicales que sigue en la escena, sabrán que la memoria de Grohl debe guardar momentos únicos, así que el mismo líder de Foo Fighters decidió escribir un libro.

Más noticias

Guns N’ Roses tocaba Paradise City en un concierto y de la nada apareció Dave Grohl en la tarima

The Storyteller es el título del libro que Dave Grohl lanzará el próximo 5 de octubre, y el que describe como “una colección de recuerdos de una vida vivida en voz alta”.

Para seguir impulsando la venta de su libro, Dave reveló u tráiler a través de las redes sociales de Foo Fighters, donde mostró varias imágenes de su vida, desde su adolescencia, hasta su paso por Nirvana y cómo inició con su actual proyecto musical.

El mismo Dave aseguró que la idea de escribir un libro nación con la llegada del covid-19, cuando el mundo se sometió al encierro como consecuencia de las diferentes cuarentenas.

Más noticias

Dave Grohl confesó cuál es su ritual antes de subirse a la tarima

“Cuando ocurrió el encierro, de repente no tenía nada que hacer. Nunca tengo nada que hacer. Siempre he sido creativamente inquieto. Así que pasé mi tiempo escribiendo estas historias cortas para una página de Instagram, @davestruestories. Y al hacer eso, me enamoré de la escritura. Pensé: ‘¿Sabes qué? Quizás simplemente escriba un libro’, sin darme cuenta de lo gigantesco que sería el proyecto “.