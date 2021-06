Damon Albarn se prepara para lanzar nuevo álbum en solitario

Después de siete años desde el lanzamiento de ‘Everyday Robots’, Damon Albarn se prepara para lanzar un nuevo álbum como solista. Transgressive, la nueva disquera con la que firmó el artista británico, confirmó la noticia y emocionó a todos los fans.

Apenas el año pasado el cantante sacó a la luz ‘Song Machine, Season One: Strange Timez’ junto a Gorillaz. Ahora, se encuentra más que listo para regresar a los escenarios y compartir con el mundo toda su música nueva.

“Damon dio recientemente los toques finales a su muy esperado segundo álbum en solitario, cuyos detalles completos se darán a conocer pronto”, escribió la compañía de Toby L y Tim Dellow en redes sociales, dejando a los usuarios con la intriga sobre cuál será el nombre del disco o qué canciones lo conformarán.

Cabe recordar que Albarn compartió algunos temas inéditos durante sus presentaciones virtuales, por lo que se especula que estos podrían ser parte del nuevo álbum. Se espera que el cantante haga oficial el lanzamiento antes de que acabe este año y promocione su proyecto como solista en sus próximos conciertos.

📣 We are over the moon to announce that @Damonalbarn has signed a new worldwide record deal with us here at Transgressive Records!

Damon has recently put the finishing touches to his much-anticipated, second solo album, full details for which will be released soon ✨ pic.twitter.com/hmK8CCxgZi

— Transgressive (@transgressiveHQ) June 17, 2021