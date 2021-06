Foo Fighters anuncia nuevo álbum con canciones de los Bee Gees

Dentro del marco del Record Store Day, la agrupación Foo Fighters sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo álbum de estudio inspirado en la música disco, el cual será revelado el próximo 17 de julio y llevará como nombre ‘Hail Satin’.

Los intérpretes de ‘Learn To Fly’ afirmaron que este disco se desarrollará dentro del marco de su más reciente proyecto denominado Dee Gees, una nueva banda formada por los integrantes de los Foo, pero con un estilo diferente como lo es la música disco.

Este nuevo grupo está inspirado en los legendarios Bee Gees y su sonido característico, por lo que el álbum debut contará con cuatro covers de reconocidas canciones de la banda como ‘Night Fever‘ o ‘You Should Be Dancing‘.

Además, incluirá una nueva versión del sencillo ‘Shadow Dancing’ de Andy Gibb y cinco reinterpretaciones en directo de algunas de las canciones de su último lanzamiento, ‘Medicine at Midnight‘.

Introducing…the Dee Gees!!!

HAIL SATIN – coming to a local record store & dance party near you July 17th!!! https://t.co/tBmhSkPpMm #RSDDrops #RSD21 @recordstoreday pic.twitter.com/j0g6Kh5jSj

— Foo Fighters (@foofighters) June 17, 2021