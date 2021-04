Adidas y South Park se unen para lanzar los tenis de ‘Toallín’

Adidas estrenará unos tenis con motivo del 4/20 y se unió a South Park para homenajear al mítico personaje adicto a los estupefacientes, ‘Toallín’, con un diseño muy particular.

La nueva gama de zapatos será de la línea Adidas Campus 80, los cuales tendrán motivos referentes a la toalla parlante de la serie de Comedy Central: con un púrpura predominante, en la zona superior de la lengüeta del zapato se destacan los dos ojos del personaje, que cuando se exponen a luz ultravioleta se vuelven de color rojo.

Además, el calzado tiene un bolsillo secreto donde se podrá guardar cualquier tipo de elemento que se le ocurra a quien los lleve, y un par de llaveros del personaje en las dos ‘facetas’ que lo caracterizan.

Aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial de los tenis, ni su costo, pero se presume que estarán disponibles a partir del 20 de abril.

Celebrating 4/20, the South Park x adidas Campus 80s “Towelie” comes with UV-sensitive material for Towelie’s eyes on the tongue. When exposed, the eyes get droopy and bloodshot like when the South Park character’s eyes change after smoking weed. pic.twitter.com/OKSc34kkSp

— KicksOnFire (@kicksonfire) April 7, 2021