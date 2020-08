Will Smith perdió sus dientes después de impresionante totazo con un palo de golf

Will Smith le dio un buen susto a sus seguidores después de grabar una impresionante broma en la que participó su amigo y cantante Jason Derulo en un lugar encerrado de su mansión. El actor simuló haber recibido un palazo mientras enseñaba una técnica de golf.

El video muestra como el actor corrige a su colega para que no falle en su técnica, sin embargo, cuando Jason abalanzó el palo de golf con todas sus fuerzas, Will recibió el impacto. Los supuestos dientes de Will Smith salen a volar con el palazo y todo mientras el actor muestra dolor con sus señas.

Ver esta publicación en Instagram And we never saw @jasonderulo again Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 9 Ago, 2020 a las 1:20 PDT

Después del gran susto, tanto Will como Jason aclaran que solo se trató de una simple broma. Eso sí, pese a que muchos aseguran que desde el comienzo se sabía que Smith se tría algo entre manos, pues fue impresionante verlos con la mitad de sus dientes en las encías.