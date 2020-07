La foto de Will Smith abrazando al hombre con el que le fue infiel su esposa

Durante una conversación del músico August Alsina con el programa Breakfast, el rapero que estuvo viviendo junto a la familia de Will Smith un tiempo, confesó que tuvo una relación con Jada Pinkett, esposa del actor:

Luego de las declaraciones del músico, la misma Jada decidió contar la verdad y revelarle todo a su esposo Will Smith en el espacio que tiene en Facebook llamado Red Table Talk:

“Yo tuve un enredo con August. Una relación. Yo tenía mucho dolor, me sentía destruida, y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar la felicidad fuera de uno mismo. Y por suerte, vos y yo también estábamos atravesando un proceso de sanación de una diferente manera. Definitivamente hicimos todo lo que pudimos por alejarnos el uno de otro y solo nos dimos cuenta de que eso no era posible”.