¡Trabajo sí hay! Empresa paga (y en dólares) a quienes prueben sus colchones con sexo

Es verdad, la empresa Sleep Standards abrió una convocatoria a través de su página web en donde abrió la vacante para cinco parejas que se le midieran a probar sus colchones, los cuales están hechos para soportar cualquier tipo de movimiento, por esta razón el objetivo es probarlo con sexo.

Las parejas que sean seleccionadas tendrán la tarea de probar 8 tipo de colchones durante 8 semanas, lo que equivale a colchón por semana, eso sí, la empresa lamenta que los postulados sean solteros:

“Si eres soltero, te recomendamos que cierres esta página lo antes posible. Lo sentimos, pero solo te hará sentir aún más soltero”, así inicia el anuncio del empleado lanzado por Sleep Standards.

We’re looking for 5 lucky couples that can take part in our experiment. You can get paid $3000 for doing what you do in your regular everyday life – Sex!

Sign up belowhttps://t.co/pfIeblEIIK pic.twitter.com/HnYlPd74y4

— SleepStandards (@SleepStandards) August 5, 2020