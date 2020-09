Con sabrosura, Yerry Mina fue el encargado de anunciar el fichaje oficial de James en el Everton

View this post on Instagram

Real Madrid C. F. and Everton FC have reached an agreement over the transfer of @JamesRodriguez10. Real Madrid wants to express its thanks and affection towards the player for all of the years he has been part of our club and wishes him all the best in this new chapter of his career – El Real Madrid C. F. y el Everton FC han acordado el traspaso del jugador James Rodríguez. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por todo este tiempo que ha formado parte de nuestro club y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional. #RealMadrid