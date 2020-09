Roban Instagram a Tiktoker que enseña a pronunciar ‘Zara’ y dijo “haiga” en su denuncia

La tiktoker Paris Danielle, quien se volvió furor en redes sociales gracias a la manera en la que corrigió a las personas que no sabían pronunciar los nombres de algunas compañías de moda en inglés, fue víctima de los ladrones informáticos, quienes robaron su cuenta de Instagram.

“No se dice “Zara”, se dice “Zeera”, por esta frase la adolescente se ganó las críticas en redes sociales, pues hay que tener en cuenta que “Zara” es una empresa de moda española, por lo cual no tiene un pronunciamiento en inglés.

“Hola, oigan… de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pasé mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo obvio no soy yo”, denunció casi llorando en su cuenta de TikTok, pero lo más curioso del caso es que se le salió un “haiga”, error que la gente no le perdonó, más cuando en su TikTok quiso enseñar a hablar inglés.