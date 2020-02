¡Pedazo de badulaque! Juanpis González parodió la pelea de Vicky Dávila y Hassan Nassar

La pelea entre Vicky Dávila y Hassan Nassar, jefe de comunicaciones de la presidencia, durante una entrevista en Semana sobre la utilización del avión presidencial para llevar a Panaca invitados de la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de Duque, dio de qué hablar.

El duro cruce de palabras entre los periodistas generó todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales, incluso el comediante Alejandro Riaños realizó una parodia con su personaje ‘Juanpis González’.

En la parodia, ‘Juanpis González’ pelea con el comediante Gerly Hassam:

“Mire, Gerly Hassam. Yo le he aguantado a usted muchas cosas, huevón, pero usted no me debe ofender de esa manera”