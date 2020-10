Un oso se pone a cantar desde un árbol y lo comparan con Chewbacca

Un oso negro americano, perteneciente al Parque Nacional Yosemite de Estados Unidos, se vuelto viral al ofrece “un concierto” desde lo más alto de un árbol.

Le puede interesar: Ladrones se enfrentaron en Transmilenio al intentar robar el mismo bus

Las imágenes muestran como el oso hace sonidos fuertes que muchos relacionan con el popular ‘Chewbacca’ de la película Star Wars.

Aunque muchos encontraron diversión con el animal, otros se preocuparon ya que podría ser una señal de angustia, depresión o dolor.

Mire también: “Pinche burro”: profesor que insultó a alumno con autismo denuncia “linchamiento cibernético”

El mismo parque compartió las imágenes en Twitter, agregando que “Los osos pueden producir un amplio repertorio de sonidos, generalmente cuando están a la defensiva, asustados, angustiados o agresivos”.

Sound on! 🔊

Check out this video of an adult male black bear vocalizing in a tree! Bears can produce a wide repertoire of sounds, typically when defensive, afraid, distressed, or aggressive. We’re not sure what prompted this unscheduled a capella concert…#KeepBearsWild pic.twitter.com/2PZZtUHJHs

— Yosemite National Park (@YosemiteNPS) October 16, 2020