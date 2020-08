Netflix anuncia las series y películas que llegarán en septiembre

A contados días de finalizar el mes de agosto, pues una de las buenas noticias al recibir el noveno mes del año es que el servicio streaming de Netflix ya tiene listo el catálogo con las series, películas, documentales y producciones que harán parte de su plataforma.

Hace tan solo un par de días se conoció que ‘Parásitos’ era una de las grandes apuestas de Netflix para mantener a los suscriptores pegados a la pantalla, y cómo no, si la producción que arrasó en los Premios Oscar con su historia ahora hará parte de la plataforma poco tiempo después de conquistar el mundo.

Series que llegarán a Netflix en septiembre

‘Las Crónicas del Taco’, segunda temporada

‘Keeping up with the Kardashians’, temporadas 3 y 4 – 1 de septiembre

‘Grey’s Anatomy’, temporada 16 – 1 de septiembre

‘Lejos’ – 4 de septiembre

‘Organízate con el método The Home Edit’ – 9 de septiembre

‘Casi una duquesa’ – 11 de septiembre

‘Las Crónicas del Taco: Volumen II’ – 15 de septiembre

‘Baby’, temporada 3 – 16 de septiembre

‘Ratched’ – 18 de septiembre

Películas que llegarán a Netflix en septiembre

‘Parásitos’ – 1 de septiembre

‘Pienso en el final’ – 4 de septiembre

‘The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono’ – 8 de septiembre

‘Corazón Loco’ – 9 de septiembre

‘Se busca papá’ – 11 de septiembre

‘El Practicante’ – 16 de septiembre

‘El Diablo a todas horas’ – 16 de septiembre

‘Lady Bird’ – 22 de septiembre ‘Enola Holmes’ – 23 de septiembre

‘Annabelle 2: La Creación’

‘El Sorprendente Hombre Araña’

‘La Niñera: Reina Letal’

‘Amor Garantizado’

Infantiles

‘Un jefe en pañales’ – 1 de septiembre

‘Julie and the phantoms’ – 10 de septiembre

‘Jurassic World: Campamento cretácico’ – 18 de septiembre

‘Pollitos en fuga’

‘La gran aventura LEGO’

‘Emoji: la película’

‘Mascotas Unidas’

‘Chico Bon Bon: un mono con herramienta’

Documentales

‘Chef’s Table: BBQ’ – 2 de septiembre

‘La línea: la sombra del narco’ – 9 de septiembre

‘El dilema de las redes sociales’ – 9 de septiembre

‘Challenger: el vuelo final’ – 16 de septiembre

‘El Papa Francisco: un hombre de palabra’ – 21 de septiembre

‘The Chef Show, temporada 2’ – 24 de septiembre

‘Familia de Media Noche’ – (Sin fecha)

Anime

‘The Promised Neverland’ – 1 de septiembre

‘Memorias de Idhun’ – 10 de septiembre

‘Dragon’s Dogma’ – 17 de septiembre

‘Beyblade Burst Turbo’, temporada 1 (Sin fecha)