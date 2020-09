¿Negado para las relaciones? Las mejores canciones para sobrevivir Amor y Amistad

Este fin de semana de septiembre de celebra el reconocido día de ‘Amor y Amistad’ en Colombia, en donde parejas y amigos salen a celebrar sus relaciones o se brindan regalos entre ellos para recalcar el sentimiento.

Pero no todos son amantes de este día. Hay muchas personas que nacieron ‘negadas’ para las relaciones y siempre intentan huirle a esta celebración, pues en vez de amor, les tocó vivir el ‘desamor’ en esta vida.

Por eso, si usted es de los ‘de malas’ en el amor, le traemos 5 reconocidas canciones para que cante a todo pulmón durante este fin de semana y sobreviva el día del ‘Amor y Amistad’:

Joy Division: Love Will Tear Us Apart

Si usted es de los que siente que ya nada está bien, cante a pulmón herido este himno de Ian Curtis durante todo el fin de semana de Amor y Amistad: “Our respect run so dry? Yet there’s still this appeal, that we’ve kept through our lives. But love, love will tear us apart agaaaaain”.

The Offspring – Self Esteem

¡No se deje! Si tuvo una mala experiencia con alguien que le hizo perder el autoestima, que lo usó y lo dominó, esta canción es perfecta para usted. A mover la peluca a ritmo de The Offspring.

Limp Bizkit – Boiler

Fred Durst nos trae este clásico de clásicos, en donde le reclama a su expareja por el daño que le hizo, pero igual celebra que nunca va a volver a esos malos tratos. Si usted se siente identificado con esta historia, dele play y escúchela hasta que ya no pueda más en este día de Amor y Amistad:

Marilyn Manson – s(AINT)

Si usted está lleno de ira por el daño que sufrió por un amor, Marilyn Manson será su mejor compañero durante el fin de semana. Saque todo el sentimiento que tiene dentro con esta canción.“You wanted perfect, you got your perfect; but now I’m too perfect for someone like you”

Nickelback – How You Remind Me

“Never made it as a wise man, I couldn’t cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, i’m sick of sight without a sense of feeling; and this is how you remind me”, cante a todo pulmón este clásico de clásicos si acaba de salir de una relación tóxica en donde solo le decían lo malo y nada era bueno.